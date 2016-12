Tabaccaia uccisa ad Asti, lo sfogo del padre: "Nessuna pace, quell'uomo mi fa pena"

I familiari della donna sono chiusi nel silenzio. "Non me la sento di parlare", spiega il marito, Valter Vignale. "Maria Luisa non c'è più. Vorrei parlare di lei, non d'altro" afferma la sorella, Maura Fassi. La moglie di Folletto, Silvana Messa, 46 anni, casalinga, sarebbe tornata a Torino dai suoi familiari insieme ai tre figli.



Il collega di Folletto: "Sono incredulo" - "Pasqualino? E' altro un metro e una lattina, sembra anoressico... stento a credere sia stato lui". Non crede alla confessione di Pasqualino Folletto, Federico Zappaterra, collega e amico del reo confesso. "La mattina dell'omicidio arrivò tardi al lavoro - ricorda l'amico - disse che era rimasto addormentato. Lui abita al primo piano dello stabile della ditta, nessuno lo avrebbe visto uscire e rientrare per cui non capisco perché avrebbe dovuto mentire...". "E' il classico lavoratore, molto legato alla famiglia e con qualche debito. Il gioco? Qualche gratta vinci ogni tanto, ma nulla di più - sostiene -. Una volta aveva vinto 500 euro e aveva fatto i salti di gioia...".