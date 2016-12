Strage Caselle,pm: ergastolo a colf

Dorotea De Pippo ha avuto "un ruolo primario" nell'organizzazione della strage di Caselle. Per questo secondo i pm l'ex colf della famiglia sterminata nel gennaio 2014 merita l'ergastolo. Per la Procura di Torino infatti "è stata lei a pianificare il triplice omicidio, che non fu determinato soltanto da ragioni economiche", ossia per sottrarre alla famiglia denaro e carte di credito, ma anche dal "risentimento e dal rancore".