Strage Caselle, confermati in appello gli ergastoli ai due imputati

La corte d'Appello di Torino ha confermato gli ergastoli inflitti in primo grado ai presunti autori della strage di Caselle, il triplice omicidio commesso il 3 gennaio 2014 in una villetta nella cittadina della cintura torinese. La sentenza riguarda Giorgio Palmieri, reo confesso, e la moglie Donatella De Pippo, scoppiata in lacrime a fine udienza. Ad essere uccisi furono Claudio Allione, la moglie Mariangela Greggio e la 94enne Emilia Campo Dell'Orto.