Strage Berlino, nuova foto di Amri quando è passato a Torino

La polizia ha pubblicato su twitter una foto che riprende Anis Amri, terrorista della strage di Berlino del 19 dicembre scorso, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino il 22 dicembre alle 22:14. Gli inquirenti stanno ricostruendo il viaggio del terrorista dal momento in cui ha abbandonato il camion dopo aver compiuto la strage. Dall'Olanda è giunto in Francia in bus fino a Lione. Da qui è proseguito in treno verso l'Italia.