Stamina, malore per Vannoni in cella: portato in ospedale a Torino

E' stato portato in ospedale dopo un malore Davide Vannoni, da alcuni giorni rinchiuso nel carcere delle Vallette, a Torino, dopo essere stato fermato dai carabinieri del Nas in una nuova inchiesta su Stamina. Sabato era stato spiccato un ordine di custodia. L'indagine riguarda il "reclutamento" in Italia di pazienti che pagavano fino a 27mila euro per sottoporsi al trattamento in Georgia.