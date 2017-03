Stalking, "devi essere solo mia o ti uccido": condannato 51enne

Un 51enne di Rosta (Torino) è stato condannato in primo grado a due anni e sei mesi per atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. "Devi essere soltanto mia, o ti uccido", le ripeteva. E quando telefonate, sms (oltre mille), pedinamenti non avevano sortito più effetto, era passato a gesti violenti: le aveva bucato le ruote dell'auto, scritto insulti sulla carrozzeria, e l'aveva colpita con schiaffi e pugni.