Sparatoria ad Asti, ferito albanese

Un 29enne albanese è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta nella notte nel pieno centro di Asti. A fare fuoco contro il giovane, da pochi giorni in Italia, sarebbero stati alcuni connazionali, ora ricercati dalla polizia. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che si sia trattato di un regolamento di conti. Il ferito, trasportato d'urgenza in e sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico, è ora in prognosi riservata.