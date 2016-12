14 aprile 2015 Spara e uccide il vicino di casa nel Cuneese Ferita la moglie, il killer è stato fermato Il presunto assassino è Giovanni Battista Peiretti di 68 anni, fermato dai carabinieri Tweet google 0 Invia ad un amico

20:19 - Un uomo di 64 anni, Mario Barra, è morto e sua moglie Elda, 63 anni, è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta a Villanova Solaro, nelle campagne del Cuneese. Il killer, Giovanni Battista Peiretti, 68 anni, è il vicino di casa della coppia, individuato e fermato dai carabinieri. All'origine dell'agguato un banale diverbio tra vicini di casa per motivi che, forse, si trascinavano da tempo.

La sparatoria è avvenuta in aperta campagna, nei pressi di un bosco a circa 300 metri dal santuario Madonna della Noce di Villanova Solaro. L'uomo che ha sparato si trova ora a Saluzzo, nella caserma dei carabinieri, dove è stato interrogato.



L'omicida ha seguito la coppia fin nelle campagne di Villanova, a circa 20 chilometri di distanza da Manta, dove la vittima e la moglie si erano recati per raccogliere asparagi selvatici, sui bordi di un'area boschiva non distante dal santuario madonna della Noce. L'omicida ha atteso che i due fossero nel bosco. Ha lasciato che parcheggiassero l'auto, un fuoristrada Suzuki grigio, quindi li ha raggiunti e dopo un breve diverbio ha freddato l'uomo con diversi colpi di pistola, causandogli ferite mortali al torace. Poi ha sparato alla donna, colpendola alle gambe, ed è fuggito.



E' stata la donna a richiamare con le urla l'attenzione di un agricoltore della zona, che aveva udito i colpi d'arma da fuoco, e a dare l'allarme con il telefono cellulare.



La caccia all'uomo è iniziata pochi minuti dopo lungo le strade del Saviglianese e del Saluzzese. I carabinieri hanno intercettato e bloccato Peiretti a Saluzzo, a pochi chilometri da casa.