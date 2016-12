Spagna, arrestato il padre fuggito col figlio di 15 giorni: neonato sta bene

21:29 - E' stato trovato in Spagna il padre di Orbassano (Torino) da tre giorni in fuga con il figlio neonato. Enzo Costanza, localizzato dalla polizia in un centro commerciale di Albacete, dopo l'interrogatorio è stato arrestato per sottrazione di minore. Il piccolo di 15 giorni, come ha confermato la visita di controllo in ospedale, è in buone condizioni ed è stato trasferito in un centro di assistenza infantile.

In fuga con il figlio: trovati in Spagna Di Marco Graziano

Forse era diretto a Fatima - "Non c'è stata alcuna azione violenta sul bambino, che è stato trattato bene". Lo ha affermato il colonnello Arturo Guarino, comandante provinciale dei carabinieri di Torino. Gli uomini dell'Arma ipotizzano che il padre fosse diretto al santuario di Fatima, in Portogallo. Verso le 9.30 del 17 aprile Enzo Costanza aveva chiamato la moglie Stefania per rassicurarla: "Il bambino sta bene - ha detto - e te lo riporterò presto. Non so invece che cosa sarà di me". L'uomo ed il neonato hanno passato l'ultima notte in un albergo a Valencia, tornando indietro rispetto a Ciudad Real, dove erano stato individuato ieri. Di prima mattina, però, erano ripartito in direzione del Portogallo.



La moglie: "Lo perdono" - "Perdono mio marito per quello che ha fatto: è un buon padre e ha trattato bene nostro figlio". Cosi' Stefania C. al suo arrivo ad Albacete, in Spagna, dove ha riabbracciato il figlio di 17 giorni con cui il marito era fuggito martedi' . "Spero stia bene", si è imitata ad aggiungere la donna.

