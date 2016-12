Società cuneese evade 10 milioni, indagati gli amministratori

In due anni, dal 2012 al 2013, hanno evaso redditi per 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Cuneo ha sottoposto a controllo una società con diversi punti vendita nella provincia. A gestirla amministratori di nazionalità cinese, indagati per bancarotta fraudolenta. All'azienda, classificata come evasore totale, è stato contestato anche il mancato versamento dell'Iva per un importo superiore ai 2 milioni di euro.