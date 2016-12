Si butta in piscina per recuperare il pallone, ma non sa nuotare: tredicenne morto nel Cuneese, grave un amico

Un ragazzo di 13 anni è morto in una piscina privata di Centallo, nel Cuneese. Nell'incidente è rimasto coinvolto un altro ragazzo, un 17enne, trasportato in gravissime condizioni con l'elisoccorso al Santa Croce di Cuneo. Il fratello del deceduto ha avuto un malore ed è stato portato all'ospedale di Savigliano sotto shock. I due, pur non sapendo nuotare, si erano buttati in piscina per recuperare un pallone.