Sesso con allieve, sconto di pena per buona condotta: torna libero il prof di Saluzzo

19:51 - Torna libero Valter Giordano, l'insegnante di una scuola superiore di Saluzzo (Cuneo) che ha patteggiato due anni di reclusione per violenza sessuale con abuso di autorità ai danni di due allieve, minorenni all'epoca dei fatti. Giordano ha potuto infatti beneficiare di uno sconto di pena per buona condotta, che ha portato una riduzione di 135 giorni alla sua condanna.

L'insegnante aveva inizialmente scontato parte della pena ai domiciliari in una comunità di Savigliano, sempre nel Cuneese, poi è stato trasferito in carcere per scontare gli ultimi quattro mesi di detenzione. Con la concessione dello sconto di pena decisa dal magistrato di sorveglianza, Giordano torna ora libero.