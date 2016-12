Sesso con allieve, prof di Saluzzo: "Ho sbagliato, il carcere? Una liberazione"

"La mia grande debolezza è stata non essere riuscito a controllare me stesso - prosegue -, la mia colpa più grave non aver soppesato con attenzione quello che stavo vivendo, non essere stato sufficientemente lucido nel comportamento che avrei dovuto mantenere in quel contesto".



Sul patteggiamento a due anni di carcere per violenza sessuale con abuso di autorità dichiara: "Non mi sono mai permesso di parlare della Giustizia e di come viene amministrata e non lo farò nemmeno adesso. Sono convinto che la vita mi riserverà ciò che è giusto. Ho sempre saputo che la vita non ha pietà per chi cade ma adesso so anche che è vera un'altra cosa: la vita ha molto rispetto per chi si rialza. E io sono in piedi".



Cosa fa oggi l'ex professore di lettere e storia? "Scrivo molto. Appunti, poesie, racconti, un romanzo. Ho tradotto 12 canti della Divina commedia in patois. Scrivere per me è un calmante. Poi mi sto guardando attorno per cercare un lavoro vero, intanto aiuto mia suocera come contadino, sto aiutando mio fratello con le api".