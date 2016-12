Scoperta maxi truffa salumi falsi-bio: 28 indagati dalla Procura di Torino

14:55 - Salumi venduti come biologici ma in realtà provenienti dalla lavorazione di suini allevati in modo convenzionale. E' quanto scoperto dalla procura di Torino in un'inchiesta che vede indagate 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e al falso.

I carabinieri del Nac di Parma coordinati dal pm Raffaele Guariniello, hanno scoperto decine di migliaia di capi che l'organizzazione avrebbe fornito a ditte specializzate in cibi biologici italiane e straniere ignare di tutto.