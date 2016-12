Scontro tra auto nell'Astigiano: morta una bimba di sei anni

Una bambina di sei anni ha perso la vita in un incidente stradale a Montegrosso, in provincia di Asti, sulla provinciale 456 che conduce a Nizza Monferrato. Nello schianto sono rimaste coinvolte quattro auto, tra le quali quella su cui viaggiava la bambina. Cinque le persone ferite, due delle quali in modo grave. Le condizioni della bambina erano parse da subito critiche. Sul posto anche i vigili del fuoco di Asti e la polizia stradale di Nizza.