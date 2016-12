Scontri cantiere No tav Chiomonte: venti misure cautelari

La polizia di Torino ha notificato 20 misure cautelari, di cui due fermi con trasferimento in carcere, nove arresti domiciliari e nove obblighi di firma, nei confronti di altrettanti attivisti No Tav ritenuti responsabili di tensioni al cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte, il 28 giugno dello scorso anno. Nell'occasione i No Tav agganciarono delle funi alle recinzioni del cantiere cercando di abbatterle.