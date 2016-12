Schianto in A7: morto centauro

Un motociclista, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo in un incidente sull'autostrada A7 all'altezza di Vignole Borbera (Alessandria). L'uomo viaggiava da Genova in direzione di Milano. Sul posto i medici del 118 che ne hanno constatato il decesso e gli agenti della Polizia Stradale.