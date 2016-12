Sanità, appalti truccati a Torino: 8 persone arrestate dalla Gdf

Le fiamme gialle di Torino hanno arrestato otto persone nell'ambito dell'inchiesta, che aveva già portato a cinque arresti a settembre, sull'appalto dei monitor e dei sistemi per la chiamata dei pazienti in attesa in ospedali e altri presidi sanitari della città. Si tratta di un dirigente e di un funzionario dell'Asl To1, e di sei tra dirigenti, funzionari e collaboratori di due ditte private. Sono tutti accusati di turbativa d'asta.

L'accusa: truccata gara per quasi 13 milioni - Secondo gli investigatori, sarebbe stato truccato un appalto, effettuato nel dicembre 2014, per un importo di 12,7 milioni di euro relativo alle forniture per l'ospedale Mauriziano, per l'Asl To1 e per l'Asl To3.



Le ditte avrebbero fornito ai due dipendenti pubblici gli estratti delle bozze di capitolato tecnico e del bando di gara, in anticipo rispetto alla sua data di pubblicazione, con modifiche tali, apportate al capitolato stesso, da rendere sicura l'aggiudicazione illecita della gara.