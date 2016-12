Salvini contro le panchine rosse a Torino "iononsonounpappone", il Pd risponde

Alle parole del leader del Carroccio che sosteneva: "Hanno fatto bene: tra minuti di silenzio, fiocchetti e panchine, le donne sono le prime ad averne le scatole piene. Per aiutarle ci vogliono più asili e strade con meno immigrati. Sono stanco della sinistra che si lava la coscienza con queste iniziative inutili", ha risposto Nadia Conticelli, presidente della Circoscrizione 6 Barriera di Milano: "Sulle panchine di Torino si siedono studenti, insegnanti, operai, ingegneri, pensionati, designer e badanti".



E' arrivata poi anche la dichiarazione del sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino, che ha ribadito: " L'installazione delle panchine rosse è una sollecitazione per tutti a sostenere e condividere ogni azione che tuteli le donne da offese e discriminazioni".



Per i consiglieri leghisti e forzisti di Barriera di Milano, questa estensione non è altro che campagna elettorale.

Per questo durante un consiglio di Circoscrizione i tre eletti della Lega si sono astenuti e Forza Italia è uscita dall'aula. Il giorno dopo la consigliera donna del Carroccio del quartiere, Roberta Borio, si è staccata dai compagni denunciando: "E' stato un errore politico" e che nel suo partito si sente sola e c'è poca democrazia. Salvini ha risposto anche a lei dichiarando: "La invito a frequentare di più i gazebo e la Lega. Scoprirà che siamo gli ultimi a fare congressi e ad avere sezioni. Limitata presenza femminile? Se per donne si intende la Guidi, la Fornero e la Boschi, preferisco non averle. In Lega Nord non crediamo nelle quote, uno è eletto se ha delle qualità".



L'iniziativa "Panchine Rosse" è un progetto nato nella Circoscrizione 6 con una serie di workshop nelle scuole, nel 2014 come sollecitazione a combattere la violenza sulle donne e il femminicidio che secondo l'Istat colpisce una donna su tre tra i 16 e i 70 anni. L'idea è stata estesa poi ad altre zone della città e comuni dell'hinterland, fino a prendere piede addirittura in altre regioni: di recente sono state inaugurate panchine rosse all'Aquila, in Salento a Manduria e sempre in Puglia a Maruggio. Si sta pensando di estendere l'idea a livello nazionale.