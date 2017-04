Rubavano giochi a bambini in ospedale, indagati due custodi a Torino

Due addetti alla portineria dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino sono stati sorpresi dalle videocamere a rubare oggetti, tra cui giochi elettronici e peluche da una sala per lo svago dei bambini ricoverati, e a fumare marijuana in servizio. Le perquisizioni presso le abitazioni dei due dipendenti indagati hanno consentito il recupero della refurtiva e di altro materiale, tra cui coperte, lenzuola e altri giocattoli.

I Carabinieri del Nas, nell'ambito di una indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito delle perquisizioni, domiciliari e nell'ospedale, alla ricerca di ulteriori riscontri di quanto emerso dai video di sorveglianza. Nelle immagini si vedono i due operatori di portineria fare uso di stupefacenti durante il turno di servizio, e uno dei due intento a portare via giochi elettronici per bambini e peluche con grosse buste della spesa, sottratti dalla "Bibliomouse", biblioteca allestita dal 2001 al "Regina Margherita", che offre ampi servizi, anche di sala gioco, a favore dei bambini ricoverati.



E ancora: tre televisori, bottigliette di acqua minerale, uno sgabello, provenienti dall'interno del Nosocomio stesso coadiuvato, nella circostanza, dall'altro collega in turno. In relazione a tali furti sono state peraltro acquisite le prime ammissioni di responsabilità dei soggetti indagati.