Rubano albero di Natale, CC pagano

Hanno rubato un albero di Natale e, una volta sorpresi, hanno spiegato: "Volevamo fare un regalo ai nostri figli, lo desideravano". E i carabinieri, con una colletta, hanno deciso non solo di pagare l'albero ma di aggiungere anche qualche dono per i piccoli. E' successo a Ivrea, in provincia di Torino. Il gesto dei militari non ha tuttavia evitato che i protagonisti, un italiano e tre stranieri di origini slave, venissero denunciati per furto.