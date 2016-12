Ruba succhi di frutta perché senza soldi, carabinieri glieli pagano

Ha rubato tre succhi di frutta in un supermercato di Novara, perché aveva sete ma non disponeva dei soldi per acquistarli. A pagarli ci hanno pensato i carabinieri, che anziché denunciare per furto un disoccupato italiano di 55 anni, in evidenti difficoltà economiche, hanno preferito aiutarlo. I militari hanno anche pagato un caffé all'uomo e gli hanno dato qualche spicciolo. Erano stati i dipendenti della Coop di via Fara a chiamare il 112.