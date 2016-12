Rosboch, il fratello di Defilippi: "Mi disse che l'omicidio era una sua idea"

Gabriele Defilippi, il 23enne accusato di aver ucciso la sua ex professoressa Gloria Rosboch, avrebbe confessato al fratello minore di essere stato l'ideatore e l'autore dell'omicidio. Lo ha rivelato il ragazzino 13enne agli inquirenti, da cui è stato sentito nei giorni scorsi per circa sei ore come testimone. Dopo l'arresto della madre, ritenuta complice del figlio maggiore nel delitto, il bambino è stato affidato al padre naturale.