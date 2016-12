Rogo in villa, 35enne gravissimo

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ustionato in un incendio scoppiato nel seminterrato di una villetta alla periferia di Feletto Canavese. Il 35enne ha riportato ustioni in tutto il corpo e, dopo le prime cure all'ospedale di Cuorgnè, è stato trasferito nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.