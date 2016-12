09:51 - Rogo nel deposito di Torino Smistamento, dove sono andate a fuoco alcune vetture vuote di Trenitalia ricoverate in attesa di manutenzione. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, hanno rinvenuto un cadavere all'interno di una delle vetture. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire le cause dell'accaduto.