Il Piemonte continua a bruciare, 600 evacuati in Val di Susa

Non si fermano i roghi in Piemonte, dove boschi e montagne sono in fiamme dal Cuneese al Canavese, mentre qualche focolaio impegna le squadre di soccorso anche a Sordevolo, sopra Biella, dove i carabinieri hanno fermato un sospetto piromane. In Val di Susa sono state evacuate quasi 600 persone, compresi i quasi 200 ospiti di una casa di riposo. Incendi anche in Lombardia: bruciano il Comasco, la provincia di Sondrio e il Bresciano.

In Valle di Susa gli incendi infuriano da otto giorni, e il vento ha riattizzato focolai che a Mompantero sembravano sotto controllo. Intervenire con i mezzi aerei in quota è stato impossibile per le raffiche di vento, e così è stato deciso di evacuare paese e frazioni. Le fiamme hanno preso ad avvicinarsi a Susa, dove una casa di riposo è stata sgomberata: cinque ospiti sono stati sistemati in ospedale, altri sono andati in alberghi e comunità religiose. Durante i numerosi interventi, 8 vigili del fuoco sono rimasti intossicati e sono stati accompagnati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione



In città è sorto un centro di accoglienza per duecento persone, mentre un tratto dell'autostrada del Frejus è stato chiuso. Domenica si sono avvertite anche due esplosioni, riconducibili probabilmente a ordigni bellici rimasti conficcati per decenni nel terreno e fatti saltare dalle fiamme.



Da Sparone, nel Canavese, una delle località in cui la situazione è più critica, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha fatto sapere che "il ministro Minniti ci ha garantito che tutti i Canadair operativi sono impegnati per il Piemonte", mentre due sono arrivati dalla Croazia.



Frazioni evacuate anche in Valle Stura di Demonte, nel Cuneese, dove l'incendio viene contenuto con il supporto di tre elicotteri. Il valico internazionale della Maddalena è stato chiuso ai mezzi pesanti a causa della caduta di massi.



In Val Varaita le fiamme hanno devastato un bosco di larici nelle vicinanze della diga di Pontechianale. Per raggiungere il tratto interessato i vigili del fuoco hanno dovuto aprirsi una strada da terra. "Mancano i mezzi aerei - commenta il sindaco di Casteldelfino, Alberto Anello - ma comprendiamo la situazione di emergenza del Piemonte".