Ricercatrice uccisa a Ginevra, venerdì la salma rientra in Italia

E' previsto per venerdì sera il rientro in Italia della salma di Valentina Tarallo, la ricercatrice di 29 anni uccisa a Ginevra. All'arrivo nella parrocchia di San Giacomo, a La Loggia (Torino), dove la giovane era cresciuta, seguirà una veglia di preghiera. I funerali sabato mattina, alle ore 11, nella stessa chiesa. Lo rende noto il sindaco della cittadina, Sergio Ingaramo, che per la giornata di sabato ha proclamato il lutto cittadino.