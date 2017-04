Ricercatore Iss: "Tumore da cellulare? Solo un sospetto, no prove"

"Il nesso fra l'uso del telefono cellulare e il tumore non è dimostrato. C'è qualche sospetto ma non ci sono prove. Anzi, le ultime ricerche tendono ad affievolire anche il sospetto". Lo spiega Alessandro Polichetti, primo ricercatore dell'Iss, commentando la sentenza del Tribunale di Ivrea. "I campi elettromagnetici - aggiunge - sono classificati come possibilmente cancerogeni per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro".