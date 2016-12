Ragazzo morso al volto da un cane

Un ragazzo di 12 anni è stato aggredito e ferito da un cane a Saluzzo, nel Cuneese. E' accaduto nell'isola pedonale di via Pellico, nel centro storico. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dove è ricoverato in codice giallo per le ferite riportate al volto.