Ragazzina morta overdose,un arresto

E' un italiano di 43 anni lo spacciatore che ha venduto il metadone a Gloria C., la studentesse di 17 anni morta a Settimo Torinese per un'overdose il 17 giugno. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che nella sua abitazione hanno sequestrato alcuni grammi di cocaina, eroina e marijuana e 4 flaconi di metadone. L'uomo ha ammesso di avere ceduto la sostanza stupefacente al ragazzo trovato in overdose con la vittima.