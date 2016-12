Ragazzi troppo rumorosi: famiglia fa chiudere parco giochi (e pagano i bimbi)

La vicenda, come riportata dal quotidiano La Stampa, potrebbe sembrare paradossale. Oppure che ci si trovi davanti a una novella coppia di Erode. Ma chi ha intentato la causa si difende, "non ce l'abbiamo coi bambini". E in effetti il problema non sono loro o i loro giochi pomeridiani. Il baccano, se così lo possiamo chiamare, avviene durante gli orari di chiusura. Dopo le 17:30 in inverno e dopo le 22 in estate. Il parco è utilizzato dai giovani come luogo di ritrovo e i rumori diventano anche insopportabili.



"Negato il diritto al riposo", scrive il magistrato che ha imposto la chiusura del parco oltre a un risarcimento di 10mila euro. D'altronde i numeri parlano chiaro, dicono i tecnici della Asl chiamati per le prove fonometriche. Si sono superati di oltre mille volte i limiti consentiti. Il calcolo viene però effettuato tenendo conto del rumore di fondo e, diciamolo, in questo tranquillo paesino è praticamente nullo. Quindi bastano una decina di giovani, qualche birra e gli schiamazzi diventano irritanti. Tanto più se le finestre di casa danno direttamente sul giardino.



E quando arrivano i vigili, chiamati appunto dalla coppia, tutti scappano. Il problema è che non ci sono recinzioni e quindi nessuno riesce a far rispettare gli orari di chiusura. Il sindaco ha sempre rifiutato l'idea delle sbarre ma ora, forse, dovrà rivedere la propria posizione. Nel frattempo, però, il comune ha fatto ricorso.