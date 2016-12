Pulisce canna fumaria, cade e muore

00:19 - Stava pulendo la canna fumaria sul tetto della sua abitazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Per Giuseppe Baravalle, pensionato di 74 anni residente a Pralormo, nel Torinese, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.