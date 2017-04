Provinciale Mondovì-Cuneo, autovelox fa 12mila multe in cinque mesi

"Acceso" l'8 novembre, ricorda Repubblica.it, l'impianto ha pizzicato nei primi 21 giorni 5529 veicoli. Una media di 200 multe al giorno, 1500 a settimana, 6mila nel primo mese."La sua installazione era stata richiesta a gran voce dai residenti della frazione, poiché negli anni Pogliola è stata teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo anche mortali - ha spiegato l'assessore comunale Guido Tealdi -. Così, per far fronte all'elevato coefficiente di pericolosità dell'incrocio nei pressi della "Banca Ifis", i tecnici provinciali hanno optato per un autovelox fisso funzionante giorno e notte, 24 ore su 24, in un tratto rientrante nell'elenco del decreto prefettizio di individuazione delle strade sulle quali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico".



Appena hanno cominciato a arrivare a casa degli automobilisti i verbali, si è scatenata una rivolta - è stata aperta anche una pagina facebook - "Autovelox Pogliola Mondovi - e ci si è mossi per una class action. Non solo. Nell'ultima settimana c'è stata un'altra mossa. Due avvocati di Mondovì - Marco Cuniberti e Edoardo Manassero - rappresentanti di un automobilista che ha collezionato in appena cinque mesi trenta multe (l'importo varia da 168 a 674 euro quando si supera il limite di velocità compreso tra i 10 e i 40 l'ora) hanno scritto al sindaco di Mondovì chiedendo di "rimuovere l'autovelox perché illegittimo".