Prof uccisa,"l'abbiamo strangolata"

Roberto Obert, 54 anni, fermato insieme all'amico Gabriele Defilippi, ha confessato l'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante di Castellamonte (Torino) scomparsa il 13 gennaio il cui corpo è stato ritrovato in un bosco di Rivara. "L'abbiamo strangolata in auto e poi gettata via", ha detto l'uomo, già indagato per una truffa da 187mila euro ai danni della vittima.