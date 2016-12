Processo Olivetti, tecnici: "Quattro lavoratori non sono morti per amianto"

Non sono morti tutti di mesotelioma - la micidiale malattia collegata all'esposizione all'amianto - i dodici ex lavoratori Olivetti delle cui vicende si sta occupando il tribunale di Ivrea. In quattro casi si tratterebbe di patologie di altro tipo. E' quanto hanno concluso i due esperti che, su mandato del giudice Elena Stoppini, hanno controllato le diagnosi iniziali.