Processo Fonsai, tribunale di Torino condanna Salvatore e Jonella Ligresti

In particolare, furono omessi dalle riserve sinistri dei bilanci 2010 di Fonsai e Milano Assicurazioni oltre 500 milioni di euro, che avrebbero causato un danno agli azionisti di 251 milioni di euro. L'anziano finanziere non era presente alla lettura della sentenza emessa dal collegio presieduto da Giorgio Gianetti.



Sono stati condannati anche l'ex revisore di Fondiaria Sai Riccardo Ottaviani (2 anni e 6 mesi) e l'a.d. di Fonsai Fausto Marchionni (5 anni e 3 mesi). Assolti invece Antonio Talarico, ex vicepresidente della compagnia assicurativa, e l'ex revisore Ambrogio Virgilio.



L'accusa, sostenuta dal pm Marco Gianoglio, aveva chiesto sette anni e tre mesi per i due Ligresti e 2 milioni di euro di multa. Gli avvocati difensori avevano invece chiesto l'assoluzione.