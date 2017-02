Prescrizione per violentatore bimba, Orlando: "Scuse a nome dello Stato"

"Chiedo scusa a nome dello Stato, anche se il ministero non ha dirette competenze. In fondo rappresentiamo complessivamente il sistema giustizia e se succedono questi episodi non possiamo che scusarci". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dopo la prescrizione a Torino del reato di abusi sessuali, avvenuto 20 anni fa, a danno di una bimba. "Ho disposto un'ispezione per ricostruire la dinamica che ha portato a questo tremendo esito".

"Noi stiamo lavorando per allungare la prescrizione e comunque per modificarla in modo da consentire che i processi che si sono celebrati in primo grado arrivino fino in fondo. Però in questo caso davvero si tratta di una situazione specifica, perché ci troviamo di fronte ad un tipo di reato che ha una prescrizione molto lunga", ha precisato a "Matrix" il ministro della Giustizia annunciando la sua intenzione di andare fino in fondo. "Non solo non mollerò, ma seguirò con grandissima attenzione questa vicenda, perché spero almeno si possa spendere qualche parola in più nei confronti della vittima. Parole che oggi non abbiamo avuto e che non siamo stati in grado di spendere".