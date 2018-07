Precipita su salto di roccia, morto escursionista nel Vercellese

Un escursionista è morto al Passo del Laghetto, a 2.300 metri di quota nel Comune di Carcofaro (Vercelli). E' precipitato su un salto di roccia per una cinquantina di metri. Lo rende noto il Soccorso Alpino, intervenuto con un elicottero del 118 per recuperare la salma. Le generalità della vittima non sono state rese note.