Precipita dal terzo piano, grave una bambina nel Torinese

Una bambina di otto anni è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. E' precipitata per una decina di metri dal balcone al terzo piano della sua abitazione a Ivrea. Nella caduta ha riportato una contusione polmonare ed è stata intubata. Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto con il 118, al momento della caduta la bambina, in casa col fratello di vent'anni, stava giocando.