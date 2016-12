Piemonte, valanga in Val Pellice

Una valanga si è staccata in Val Pellice, sul sentiero che porta al rifugio Willy Jervis, a quota 1.732 metri sulle Alpi Cozie, in Piemonte. Sul posto stanno intervenendo il soccorso alpino e un elicottero del 118 per verificare se vi siano persone coinvolte. Sulle montagne piemontesi il pericolo valanghe, informa il bollettino di Arpa Piemonte, è compreso tra "moderato e marcato".