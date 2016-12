Piemonte, turista voleva fare foto alla cascata del Toce: precipita e muore

Una turista russa è precipitata dalla cima della Cascata del Toce, in alta Val Formazza, in Piemonte. A dare l'allarme alcuni amici che erano con lei. Sul posto un elicottero del 118, il soccorso alpino e i carabinieri. La cascata fa compiere al fiume Toce un salto di 143 metri, con un pendio roccioso di circa 200. Per lei inutili i soccorsi: è stata ritrovata morta.