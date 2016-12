Piemonte: stop arrivi migranti

Il Comune di Settimo Torinese, unico centro per l'ospitalità dei migranti in Piemonte, dice no ad altri 250 arrivi annunciati dalla Prefettura. "Pur comprendendo le difficoltà e l'emergenza - osserva il sindaco della cittadina piemontese Fabrizio Puppo - ospitare altre 250 persone in tende da campo con una temperatura di 40 gradi, ci obbliga a dire no".