Piemonte, muore un escursionista Salvata un'alpinista a 2.600 metri

22:24 - E' stato trovato morto il giovane escursionista disperso in Val Formazza: Dario Mottuzzi, 22 anni, di Vernate (Milano), è deceduto dopo essere precipitato nel cosiddetto Orrido di Uriezzo, in località Premia, in Piemonte. Il 22enne molto probabilmente ha perso l'equilibrio mentre stava scattando alcune fotografie. Le squadre di soccorso alpino, Gdf e carabinieri sono riuscite a rintracciarlo e a recuperare il corpo.

Tratta in salvo alpinista bloccata in Valle Stura - E' stata salvata l'aalpinista rimasta bloccata in Piemonte lungo l'itinerario che porta alla Cima delle Lose, in alta Valle Stura. La donna era a circa 2600 metri di quota. Impossibilitata a continuare la discesa con le ciaspole a causa della neve ghiacciata, l'alpinista è rimasta bloccata per ore a una temperatura di -10 gradi. Le squadre di soccorso, portate in quota da un elicottero del 118, sono riuscite a raggiungerla, a imbragarla, e a riportarla in salvo, illesa, su un gatto delle nevi.



Grave un bimbo in Val d'Aosta - Un bambino statunitense di 10 anni, coinvolto in un incidente tra sciatori sulle piste di Cervinia, in Valle d'Aosta, è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria. Nell'urto il bambino ha riportato un politrauma e fratture multiple al viso.