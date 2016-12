Piemonte, incidente sugli sci in Val Troncea: un morto e due feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in Val Troncea, sopra Pragelato (Torino). Si tratta di tre sciatori che, spintisi fuori pista, sono finiti in un dirupo sulle pendici del Monte Morefreddo, cadendo per una trentina di metri. Uno dei due feriti è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino.