Piemonte, in arrivo nelle farmacie la cannabis per uso terapeutico

"Le nostre scelte sono state sempre guidate da molta prudenza su un argomento così delicato - ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - ma siamo assolutamente favorevoli a potenziare gli studi sugli effetti terapeutici della cannabis". I tempi di questa diffusione capillare non sono ancora stati affrontati, ma si promettono brevi.



Inoltre, l'assessore Saitta si è espresso in merito alla necessità di una legge nazionale sulla legalizzazione per scopi medici specificando che il Piemonte si farà portatore di questa istanza: "Come Regione daremo un contributo per rafforzare la ricerca scientifica a livello nazionale, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza degli effetti delle terapie. Ma soprattutto occorre che lo Stato rafforzi il proprio ruolo per coordinare le diverse politiche regionali: non possiamo assistere a un'Italia a due velocità, con alcune regioni che fanno una legge e altre no. Serve una legislazione nazionale chiara, il federalismo sulla cannabis non ha senso".



La svolta piemontese coincide con i primi lotti di granuli ottenuti nei laboratori dello stabilimento farmaceutico militare di Firenze dalla macinazione delle infiorescenze delle piante contenenti una pari quantità di Thc e Cbd, i principali due principi attivi della cannabis. Il nuovo prodotto si chiama Fm2 e proviene da piante selezionate e coltivate sotto stretto controllo statale. Per ora è l'unico realizzato in Italia e sarà venduto a tutte le farmacie che ne faranno richiesta.