Piemonte, i Cc trovano corpo anziana in freezer: fermato il figlio

Il cadavere di un'anziana è stato trovato dai carabinieri nel congelatore dell'abitazione in cui la donna viveva con il figlio, in una frazione di Trivero, sulle colline della provincia di Biella. L'anziana era probabilmente già morta da alcuni mesi. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa dei due, che da tempo non avevano più notizie della donna. I carabinieri hanno fermato il figlio, denunciato per occultamento di cadavere.