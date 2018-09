Piemonte, escursionista precipita in dirupo e muore in val Loana

Casso, foto Fabrice Gallina

Un escursionista della provincia di Varese è morto durante una gita in val Loana, in provincia di Verbania. Durante la discesa dall'Alpe Cortino, due persone del gruppo hanno lasciato il sentiero e si sono inoltrati nella boscaglia. Uno dei due è precipitato in un dirupo ferendosi gravemente. E' stato subito allertato il soccorso medico che ha inviato un elicottero, ma l'uomo non è sopravvissuto alle ferite riportate nella caduta.