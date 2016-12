Piemonte, domenica nera sulle Alpi: tre morti in diverse scalate

Domenica nera sulla Alpi piemontesi. Tre persone hanno perso la vita in tre luoghi diversi, due nel vercellese e uno in valli di Lanzo. Un uomo di 68 anni è precipitato dalla via ferrata Falconera, a Varallo in provincia di Vercelli. Nelle Valli di Lanzo invece ha perso la vita un arrampicatore che si trovava sui Torrioni del Biollet. Infine un alpinista 56enne è precipitato tra la Valsesia e la Val del Lys.

La vittima dell'incidente in montagna avvenuto a Chialamberto è Alessandro Tibone, 23 anni, residente a Lanzo Torinese e studente al Politecnico di Torino. Il giovane, figlio del gestore di un'impresa di pompe funebri, era conosciuto per la sua passione per l'alpinismo. Con lui al momento dell'incidente si trovava un amico che ha dato l'allarme. La caduta di circa 30 metri, però, non gli ha lasciato scampo.



L'incidente in Valsesia, nel territorio di Varallo (Vercelli), ha visto la vittima precipitare mentre percorreva la ferrata Falconera, a circa 750 metri di quota. A dare l'allarme è stato il fratello. Sul posto è intervenuto personale del 118 e del soccorso alpino, con un elicottero. Il corpo è stato recuperato da una squadra a piedi.



L'alpinista precipitato tra la Valsesia e la Val del Lys, sulla cresta dello Stolemberg era originario di Reggio Emilia: è scivolato ed è morto mentre il suo compagno è ferito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della Val d'Aosta, in quanto i due sono scivolati dalla parte valdostana della montagna. Il ferito è stato portato a Gressoney. Il soccorso alpino piemontese rende noto che nella sola giornata di oggi sono stati effettuati 13 interventi.