Piemonte, cavalcavia crollato su un'auto dei carabinieri: 8 indagati

Ci sono otto indagati per il crollo del cavalcavia di Fossano (Cuneo), che schiacciò un'auto dei carabinieri. Nel mirino della Procura di Cuneo sono finiti collaudatori ed esecutori materiali dell'infrastruttura finita in frantumi. Due militari rimasero illesi perché erano fuori dal veicolo rimasto sepolto nell'incidente e stavano effettuando un controllo. Per gli otto indagati l'ipotesi di reato è disastro colposo.