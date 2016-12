Piemonte, alpinista cade e muore

Incidente mortale sulle nevi dell'Alta Valle Formazza, in Piemonte: un alpinista 33enne di Limbiate (Mb), Graziano Antonacci, è morto in seguito ad una caduta. La vittima ha battuto la testa su un masso sporgente. A dare l'allarme il suo compagno di cordata. Sul posto i medici dell'elisoccorso del 118 non hanno potuto che constatarne in decesso. Pare che l'uomo non avesse l'equipaggiamento necessario per la scalata.